Гендиректора ТАСС уволили после освещения мятежа Пригожина

Генеральный директор российского государственного информационного агентства ТАСС Сергей Михайлов был уволен в связи с «чересчур подробным» освещением событий, связанных с мятежем частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщает издание Moscow Times, ссылаясь на источники в правительстве, Государственной Думе и администрации президента.

Увольнение последовало через десять дней после мятежа с участием основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

По словам собеседников издания, руководство России расценило подход ТАСС к освещению восстания как действие, представляющее российские власти в негативном свете. «Какое-то помешательство у них (у ТАСС — ред.) случилось», — сказал The Moscow Times чиновник правительства.

ТАСС одним из первых — рано утром в субботу 24 июня — опубликовал фотографии из Ростова, наглядно доказывающие, что бойцы «Вагнера» заняли центр города и блокировали штаб командования войсками в Украине.

При этом официально отставка Михайлова была оформлена как увольнение по собственному желанию.