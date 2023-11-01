Зеленский сменил командующего на фронте: «Ждем новых результатов»
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении объявил о назначении нового командующего Силами специальных операций ВСУ. Полковник Сергей Лупанчук сменил на этой должности генерал-майора Виктора Хоренко, передают украинские СМИ.
Зеленский охарактеризовал Лупанчука как «опытного офицера, боевого офицера, правильного командира и человека», который сможет добавить украинским «Силам специальных операций большей мощности». Президент Украины также выразил ожидание новых результатов от смены руководства, сказав: «Ждем новых результатов».
Смена командующего произошла на фоне сообщений СМИ о необходимости перестановок в военном руководстве Украины для ускорения прогресса контрнаступления. Генерал-майор Хоренко, который до этого командовал Силами спецопераций, будет выполнять «специальные задачи» в составе Главного управления разведки Минобороны Украины, подчеркнул Зеленский.