Госсекретарь США не смог уговорить Нетаньяху

Госсекретарь США Энтони Блинкен на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху предложил израильской стороне объявить «гуманитарную паузу» для оказания помощи гражданскому населению. Однако Нетаньяху в телеобращении высказался против временного прекращения огня в Газе - до освобождения всех израильских заложников. Об этом пишет «Радио Свобода».

Согласно сообщению, Блинкен во время переговоров с израильскими политиками подтвердил, что США по-прежнему выступают за создание Палестинского государства и воплощение в жизнь формулы «два народа - два государства».

Он назвал это единственной гарантией безопасности Израиля и независимости Палестины. «Возможно, лучший путь, даже, я бы сказал, единственный путь, - это решение создать два государства для двух народов. Это единственный способ обеспечить долгосрочную безопасность для еврейского и демократического Израиля, а также единственный способ для палестинцев реализовать их законные чаяния - создать собственное государство», - сказал Блинкен.