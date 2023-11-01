Брат известного украинского спортсмена сотрудничает с русскими?

Служба безопасности Украины сообщила, что подозревает брата известного в прошлом спортсмена Сергея Бубки, Василия, в коллаборационистской деятельности и содействии «ДНР». Об этом информирует BBC.

В начале июля журналисты украинского издания Bihus.Info сообщили, что российская фирма «Монблан», принадлежащая Сергею Бубке и его брату Василию, работает в Донецке и продает там топливо.

Журналисты выяснили, что в мае 2023 года компания заключила официальные контракты с российскими представителями на поставку топлива на более чем 800 тысяч рублей.

После выхода репортажа СБУ открыла уголовное дело. Сам Сергей Бубка никак не прокомментировал обнаруженные документы.

Сергей Бубка остается членом Национального олимпийского комитета Украины. Он 35-кратный рекордсмен мира по прыжкам с шестом, олимпийский чемпион и чемпион мира. С 2005 по 2022 год возглавлял НОК, был также членом пророссийской Партии регионов, лидером которой являлся Виктор Янукович.