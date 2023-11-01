Разрушительное землетрясение в Непале: более 100 погибших

Представитель полиции заявил агентству AFP, что еще не менее 100 человек пострадали.

По меньшей мере 128 человек погибли в результате произошедшего землетрясения в Непале. Как сообщает газета Mint, официальные лица ожидают, что число жертв, вероятно, вырастет, поскольку связь со многими горными районами была нарушена.

Землетрясение произошло на границе Индии и Непала. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 36 км к юго-востоку от непальского города Джумла с населением около 9 тыс. человек и в 166 км к северо-востоку от индийского города Бахрайч, в котором проживают около 182 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 35 км. Подземные толчки ощущались и в столице Индии - Нью-Дели.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, а Индийский сейсмологический центр - в 6,4.

В течение часа после основного землетрясения произошло еще три повторных, многие люди провели остаток ночи на открытом воздухе. На видео местных СМИ видны обрушившиеся фасады многоэтажных кирпичных домов. Люди раскапывают завалы, пытаясь найти выживших под обломками.

Непал расположен в Гималаях, в зоне высокой сейсмической активности. В 2015 году в стране произошло два разрушительных землетрясения, в результате которых 9 тысяч человек погибли и более 22 тысяч получили ранения, более 800 тысяч домов были разрушены или повреждены.