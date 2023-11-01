В частности, стороны говорят о том, от чего Киеву придется отказаться для достижения соглашения о прекращении боевых действий. Утверждается, что у Украины, скорее всего, есть время до конца года или чуть больше, прежде чем начнутся «более срочные обсуждения мирных переговоров».

По данным NBC News, Украине предлагают некоторые гарантии безопасности НАТО даже без официального вступления в альянс для стимула президенту Владимиру Зеленскому для начала переговоров. Бывший высокопоставленный чиновник Белого дома сказал телеканалу, что Украина может захотеть получить больше времени для боевых действий, особенное учитывая получение тяжелой техники, но «растет ощущение, что уже слишком поздно, и пора идти на сделку» . Нет уверенности, что Украина предпримет еще одно весеннее наступление.

Обсуждения ведутся на фоне опасений американских и европейских чиновников о том, что война зашла в тупик, и о способности продолжать оказывать помощь Украине.

В администрации Джо Байдена также обеспокоены нехваткой сил в Украине, в то время как у России их, «похоже, бесконечное множество». Киев, утверждается, испытывает трудности с призывом в армию. В США также обеспокоены снижением интереса общественности к российско-украинской войне на фоне войны Израиля и ХАМАС.

В США войну описывают как «войну дюймов», так как ни одна из сторон «не добивается больших успехов на поле боя».

Президент США Джо Байден уделяет внимание истощению украинских сил, утверждает NBC News. В центре внимания находится вопрос обеспечения украинской армии людьми. Собеседник телеканала отметил, что США и союзники могут предоставить Украине оружие, «но если у них нет компетентных сил для его использования, это не принесет большой пользы».

Источники также заявили, что в администрации США не видят признаков готовности президента РФ Владимира Путина к переговорам с Украиной. Публично российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам.

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила NBC, что любые решения по переговорам должна принимать Украина. США, по ее словам, сосредоточены на продолжении поддержки. Один из высокопоставленных чиновников в разговоре с телеканалом отверг мысль, что Вашингтон может подтолкнуть Киев к переговорам. По его словам, украинские войска действуют «по погоде, а не по геополитике».