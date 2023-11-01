Американцы предупредили: Россия готовится к массированному штурму маленькой Авдеевки

Сообщается, что 3 ноября российские войска продолжили наступательные операции под Авдеевкой и достигли подтвержденных успехов на северном фланге города. Геолокационные кадры, опубликованные 3 ноября, указывают на то, что россияне продвинулись на юго-запад от Красногоровки (4 км к северу от Авдеевки) до железнодорожной линии к северу от Авдеевки.

Специалисты американского Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, заявляют, что россияне готовятся к «третьей серии крупных штурмов под Авдеевкой» и «третьему массированному штурму Авдеевки». Об этом говорится в сводке ISW.

Украинский Генштаб сообщил, что украинские войска продолжают противостоять российским наступлениям вблизи Авдеевки и отбили более 17 российских атак.

Позже в ВСУ заявили, что активных боевых действий вблизи Авдеевки не ведется, но украинские войска ожидают «обострения ситуации» в этом районе.

Власти Авдеевки заявляют, что российские войска ведут интенсивные обстрелы украинских позиций в городе, а к северу и югу от населенного пункта продолжаются пехотные бои. По их словам, российские войска возобновят более масштабные наступательные операции, когда земля под Авдеевкой высохнет после нескольких последних ливней.

Неназванный украинский военный наблюдатель заявил, что российские войска быстро строят фортификационные сооружения в тыловых районах, близких к районам предполагаемого наступления в районе Авдеевки, чтобы иметь возможность быстрее вводить резервы в бой.

В отчете института отмечается, что украинские официальные лица и российские источники сообщили, что российские войска готовятся к третьей серии крупных штурмов под Авдеевкой.

В то же время российские источники утверждают, что украинские силы контратаковали под Авдеевкой 3 ноября, но не продвинулись вперед.