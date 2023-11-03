Учитывая антиизраильские позиции, занятые Москвой в войне на Ближнем Востоке, прием делегации ХАМАС в России, а также опасения, что ЧВК «Вагнер» может поставить «Хезболле» российскую систему ПВО, такое развитие событий следует считать закономерным результатом резкого ухудшения отношений между Москвой и Тель-Авивом.

В последние недели Израиль перестал информировать Россию о своих атаках в Сирии.

Согласно зарубежным сообщениям, с момента начала войны против ХАМАС в секторе Газы Израиль несколько раз атаковал различные цели в Сирии. К примеру, несколько раз израильским бомбардировкам подвергались международные аэропорты в Дамаске и Алеппо, после чего местные власти были вынуждены их закрыть. А 30 октября Израиль атаковал военный комплекс в районе Даръа на юго-западе Сирии.

Как известно, с 2015 года, когда российская армия вступила в войну в Сирии, между Тель-Авивом и Москвой была налажена практика особых отношений, в рамках которых, для предотвращения взаимного ущерба, Израиль предупреждал Россию о предстоящих атаках своих ВВС.

Теперь эта практика осталась в прошлом.

За пять дней до нападения в Деръа ВВС Израиля атаковали комплекс сил безопасности на юге Сирии, где действуют иранские офицеры и «Хезболла». В результате взрыва погибли около 15 солдат армии Асада, были также повреждены действующие поблизости военные радиолокационные станции.

Примечательно, что этот район довольно часто посещают сотрудники российской военной полиции в Сирии.