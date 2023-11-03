Международные путешественники отправились в Карабах и Зангезур
В субботу, 4 ноября, началась поездка в Карабахский регион Азербайджана известного международного клуба путешественников NomadMania.
В состав делегации из 26 стран (США, Канада, Швейцария, Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Польша, Финляндия, Норвегия, Испания, Венгрия, Румыния, Португалия, Сингапур, Австралия и т.д.) вошли около 50 известных путешественников. Группу возглавляет глава клуба NomadMania Гарри Митсидис.
Путешественники в течение трех дней посетят Карабах и Восточный Зангезур, передвигаясь по маршруту Физули - Ходжавенд - Шуша - Агдам - Кельбаджар - Лачин - Зангилан - Джабраил.
За последние два года команды основных международных сетей путешественников мира уже восемь раз посещали Карабах и Восточный Зангезур.