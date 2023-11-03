Икрам Нур, автор haqqin.az 10:16

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла выступил с речью. Целых полтора часа он переливал из пустого в порожнее, чтобы в конце заявить, что вступать в полномасштабную войну с Израилем первым возглавляемое им движение не намерено. Анонс его речи, появившийся накануне в Сети, был выполнен в лучших традициях кинематографа. Таинственная атмосфера, суровые мужчины и женщины в форме, сам лидер со строгим, но одухотворенным лицом – зритель должен был проникнуться моментом и понять, что речь идет не о дежурном заявлении, а о поистине историческом событии, делящим мир на до и после.

Ничего подобного не произошло. Полуторачасовая речь шейха была примером пустословия, заезженных штампов, невнятных угроз – и закончилась неизвестно к кому обращенным призывом прекратить поставки нефти и газа в Израиль. Первыми, кто понял всю пустоту словесных упражнений шейха, были хамасовцы. Один из лидеров которых, Осама Хамдан, заявил следующее: «Его [Насраллы] слова о необходимости прекратить атаки на Газу и о значимости победы ХАМАС в регионе крайне важны и имеют большое значение. Теперь приверженность Хезболлы этим целям должна найти отражение в конкретных действиях на земле». То есть – за моральную поддержку спасибо, но хотелось бы и чего-то конкретного. Подозреваю, что и сам шейх объективно оценил свою речь точно также, а потому вынужден был в своем обращении выкручиваться. Сначала говоря том, что «с первого дня нам сказали, что, если мы проведем операцию на юге Ливана, на нас нападут американские самолеты». Правда, тут же заявив в адрес США, что «ваши корабли и самолеты в Средиземном море нас не пугают и никогда не будут пугать».

А чуть позже и вовсе выдал сенсационную новость о том, что «Хезболла» смогла перетянуть на свой фронт треть израильской армии. Что сенсацией может являться только для тех, кто не в курсе реального положения дел – треть израильской армии и без того уже более пятнадцати лет постоянно находится на ливано-израильской границе. И никакого серьезного дополнительного увеличения этих сил с 7 октября нынешнего года, после кровавой атаки ХАМАС, не происходило. Как не происходило и увеличения количества боевиков «Хезболлы» в этом регионе. Более того, в своей речи он заявил, что битва против Израиля — это битва «сумуд» (с арабского – терпение, выдержка). После чего дольше слушать его выступление уже не имело особого смысла – раз речь пошла о «сумуд», то никакого объявления войны Израилю лидер «Хезболлы» делать не намерен, ограничившись невнятными намеками и угрозами. В споре оптимистов, твердивших «объявит войну, непременно объявит», и пессимистов, утверждавших обратное, победили последние. И хотя вероятность того, что «Хезболла» может увеличить атаки на позиции ЦАХАЛ сохраняется – в том дивном мире, который формируется на наших глазах, ничего нельзя исключать – но становится все более мизерной. «Не пробуйте даже начинать», - тихий голос «Большого Сатаны», как называют иранские аятоллы Америку, подогнавшую к берегам Ливана пару своих авианосцев, был правильно услышан и верно истолкован как в командном бункере «Хезболлы», так и в кабинетах ее иранских кураторов.