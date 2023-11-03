Насралла на войну не пришел. Очень занят главная тема
Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла выступил с речью. Целых полтора часа он переливал из пустого в порожнее, чтобы в конце заявить, что вступать в полномасштабную войну с Израилем первым возглавляемое им движение не намерено.
Анонс его речи, появившийся накануне в Сети, был выполнен в лучших традициях кинематографа. Таинственная атмосфера, суровые мужчины и женщины в форме, сам лидер со строгим, но одухотворенным лицом – зритель должен был проникнуться моментом и понять, что речь идет не о дежурном заявлении, а о поистине историческом событии, делящим мир на до и после.
Ничего подобного не произошло. Полуторачасовая речь шейха была примером пустословия, заезженных штампов, невнятных угроз – и закончилась неизвестно к кому обращенным призывом прекратить поставки нефти и газа в Израиль.
Первыми, кто понял всю пустоту словесных упражнений шейха, были хамасовцы. Один из лидеров которых, Осама Хамдан, заявил следующее: «Его [Насраллы] слова о необходимости прекратить атаки на Газу и о значимости победы ХАМАС в регионе крайне важны и имеют большое значение. Теперь приверженность Хезболлы этим целям должна найти отражение в конкретных действиях на земле». То есть – за моральную поддержку спасибо, но хотелось бы и чего-то конкретного.
Подозреваю, что и сам шейх объективно оценил свою речь точно также, а потому вынужден был в своем обращении выкручиваться. Сначала говоря том, что «с первого дня нам сказали, что, если мы проведем операцию на юге Ливана, на нас нападут американские самолеты». Правда, тут же заявив в адрес США, что «ваши корабли и самолеты в Средиземном море нас не пугают и никогда не будут пугать».
А чуть позже и вовсе выдал сенсационную новость о том, что «Хезболла» смогла перетянуть на свой фронт треть израильской армии. Что сенсацией может являться только для тех, кто не в курсе реального положения дел – треть израильской армии и без того уже более пятнадцати лет постоянно находится на ливано-израильской границе. И никакого серьезного дополнительного увеличения этих сил с 7 октября нынешнего года, после кровавой атаки ХАМАС, не происходило. Как не происходило и увеличения количества боевиков «Хезболлы» в этом регионе.
Более того, в своей речи он заявил, что битва против Израиля — это битва «сумуд» (с арабского – терпение, выдержка). После чего дольше слушать его выступление уже не имело особого смысла – раз речь пошла о «сумуд», то никакого объявления войны Израилю лидер «Хезболлы» делать не намерен, ограничившись невнятными намеками и угрозами.
В споре оптимистов, твердивших «объявит войну, непременно объявит», и пессимистов, утверждавших обратное, победили последние. И хотя вероятность того, что «Хезболла» может увеличить атаки на позиции ЦАХАЛ сохраняется – в том дивном мире, который формируется на наших глазах, ничего нельзя исключать – но становится все более мизерной. «Не пробуйте даже начинать», - тихий голос «Большого Сатаны», как называют иранские аятоллы Америку, подогнавшую к берегам Ливана пару своих авианосцев, был правильно услышан и верно истолкован как в командном бункере «Хезболлы», так и в кабинетах ее иранских кураторов.
Шейх Насралла решил на войну не идти, по крайней мере – в этот раз. Во-первых, сработал инстинкт политического самосохранения. Поскольку вероятность победы крайне мала, а вот шансы потерять все, наработанное за эти годы, от позиций в экономике, и не только Ливана, до весьма доходного бизнеса, в том числе и связанного с наркоторговлей, весьма высоки. К тому же в Ливане есть много сил, которые как «Хезболла» ослабнет, – тут же воткнут ей нож в спину.
А, во-вторых, если для Тегерана ХАМАС – это просто расходный материал, которого не особо и жалко, то «Хезболла» – стратегический актив, который можно использовать только в крайнем случае, в случае прямого ирано-израильского столкновения.
А пока такого столкновения нет – Насралла и его «Хезболла» на войну не придут, сколько бы их не ждали. В конце концов, сам шейх сказал, что сектор Газа – это стопроцентное дело ХАМАС. Вот пусть сами и разбираются, до последнего палестинца, а еще лучше – до последнего израильтянина. У «Хезболлы» же и ее руководителя есть дела поважнее.