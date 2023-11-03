Министерство обороны Азербайджана сообщило в субботу, 4 ноября, о проведении командно-штабных мобилизационных учений.

В сообщении говорится, что согласно плану подготовки на 2023 год, утвержденному министром обороны, в учебно-тренировочном центре азербайджанской армии прошли командно-штабные мобилизационные учения с мотострелковыми подразделениями. К учениям были привлечены штабы объединений и соединений, а также командиры подразделений.

В ходе учений были выполнены задачи по комплектованию мотострелковых подразделений, организации боевого слаживания, проведению переброски в район боевого предназначения, уточнению отчетов по дислокации на территории и подготовке к выполнению последующих задач.