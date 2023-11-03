Израиль возьмет под контроль сектор Газа, но у него не будет достаточно времени, чтобы уничтожить все силы ХАМАС. Такое мнение выразила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного израильского военного чиновника.

По его мнению, израильские войска возьмут анклав в скором времени. Однако он не уверен, что ЦАХАЛ «хватит времени, чтобы искоренить силы ХАМАС», так как мировое общественное мнение настроено резко против Израиля.

Как отмечает издание, ликвидация движения может занять месяцы.

Ранее CNN сообщил, что президент США и его советники предупреждают в частных беседах руководство Израиля, что страдания гражданского населения в секторе Газа ослабляют поддержку военной операции ЦАХАЛ. Кроме того, Вашингтон предупреждает еврейское государство о растущем недовольстве мировой общественности по поводу методов и средств ведения операции против ХАМАС.