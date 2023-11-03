В основном мирные жители: помощник президента о жертвах армянского минного террора

Жертвами наземных мин, установленных в Азербайджане армянской стороной, становятся в основном мирные жители. Такую запись в соцсети Х сделал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Почти каждую неделю мы становимся свидетелями очередного смертоносного и кровавого подрыва на мине», - говорится в публикации помощника президента.

По официальным данным, с 10 ноября 2020 года по 3 ноября 2023 года в результате минных инцидентов погибло 50 гражданских лиц, ранения получили 107 человек. Среди военных от мин погибли 15 человек, 164 получили ранения.

В публикации Хикмета Гаджиева отмечается, что с 1991 года по настоящее время жертвами мин в Азербайджане стали 3 415 человек. Из них 357 - дети, 38 - женщины.