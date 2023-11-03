В основном мирные жители: помощник президента о жертвах армянского минного террора
Жертвами наземных мин, установленных в Азербайджане армянской стороной, становятся в основном мирные жители. Такую запись в соцсети Х сделал помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Почти каждую неделю мы становимся свидетелями очередного смертоносного и кровавого подрыва на мине», - говорится в публикации помощника президента.
По официальным данным, с 10 ноября 2020 года по 3 ноября 2023 года в результате минных инцидентов погибло 50 гражданских лиц, ранения получили 107 человек. Среди военных от мин погибли 15 человек, 164 получили ранения.
В публикации Хикмета Гаджиева отмечается, что с 1991 года по настоящее время жертвами мин в Азербайджане стали 3 415 человек. Из них 357 - дети, 38 - женщины.
Landmine victims in Azerbaijan are mainly civilians. Almost every single week, we witness yet another deadly and bloody landmine blast. pic.twitter.com/tqMogCtFez— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 4, 2023