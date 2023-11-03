Армения выдает желаемое за действительное наш комментарий к заявлению официального Еревана

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az

После того, как Никол Пашинян заявил на заседании правительства Армении о согласовании трех принципов мирного договора с Азербайджаном, глава МИД Армении Арарат Мирзоян прокомментировал заявление своего премьер-министра более осторожными формулировками.

Отвечая в парламенте на вопрос депутатов относительно заявления премьер-министра, Мирзоян сказал, что Азербайджан и Армения уже провели шестой раунд обмена предложениями по заключению мирного договора.

Под выражением «максимальная конкретность» глава армянского внешнеполитического ведомства имеет в виду конкретные цифры, касающиеся территорий Азербайджана и Армении

Коснувшись темы трех согласованных принципов, Мирзоян сослался на принятую в Гранаде декларацию, напомнив, что форум проходил без участия Азербайджана. По его словам, принципы, изложенные в декларации, принятой в Гранаде, должны, по сути, лечь в основу будущего мирного договора с Баку.

Говоря о первом принципе, касающемся взаимного признания сторонами территориальной целостности, Мирзоян подчеркнул, что Армения хочет обеспечить в этом вопросе «максимальную конкретность».

Понятно, что под выражением «максимальная конкретность» глава армянского внешнеполитического ведомства имеет в виду конкретные цифры, касающиеся территорий Азербайджана и Армении.

Как известно, Азербайджан выдвинул в качестве одного из основных принципов мирного договора взаимное признание сторонами территориальной целостности, основанное на международных правовых нормах. Что же касается вопроса «цифровой конкретики», о которой постоянно говорит армянская сторона, то официальный Баку предпочитает обходить его молчанием. И это логично: если будет согласован принцип признания территориальной целостности, то вопрос можно считать исчерпанным. Что же касается цифр, то их нужно определять уже в процессе делимитации границ.

"Цифровая конкретика" армянской стороны без делимитации

Напомнив, что второй принцип договора связан с делимитацией и демаркацией границ двух стран, Мирзоян подтвердил армянскую позицию, в соответствии с которой этот процесс должен быть осуществлен на основе «наиболее свежих и легитимных» карт советского периода.

И уточнил, что речь идет о картах, составленных в 1974-1978 годах.

«Но по большому счету, делимитация должна состояться на основании границ, существовавших на момент распада СССР», — отметил Мирзоян, добавив, что к такому подходу с пониманием относится международное сообщество. - И я осмелюсь предположить, что подобное понимание, в целом, есть и у азербайджанской стороны».

Здесь стоит уточнить, что азербайджанская сторона еще ни разу не заявляла о наличии конкретных договоренностей по картам, на основе которых будет проводиться делимитация и демаркация границ. И хотя, по словам Арарата Мирзояна, Баку не возражает против проведения делимитации на основе карт, составленных на момент распада СССР, это вовсе не означает, что вопрос о картах полностью согласован. Дискуссии по этому поводу все еще продолжаются, соответственно, вопросы по второму принципу, который Никол Пашинян считает согласованным, по-прежнему остаются.

Карта Генштаба одна, но она в Москве

Наконец, во всем, что касается открытия региональных коммуникаций, как третьего принципа мирного урегулирования, Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны, подчеркнув, что Армения не только не против разблокировки транспортных артерий, но и считает себя одним из основных бенефициаров их открытия.

«Подход Еревана остается прежним: все коммуникации должны действовать под юрисдикцией тех стран, по территории которых они проходят, на основе равноправия и взаимности», - подчеркнул глава МИД Армении.

Напомним, что касательно открытия коммуникаций, Азербайджан, прежде всего, ждал выполнения 9-го пункта трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. То есть, открытия транспортных коммуникаций под названием «Зангезурский коридор».

В настоящее время ситуация изменилась, поскольку армянская сторона от выполнения этого пункта уклонилась. Азербайджан же для установления сухопутного сообщения с Нахчываном работает над открытием новых транспортных коммуникаций, проходящих через Иран. И заявляет: если Ереван не изменит своей позиции, то интерес Азербайджана к Зангезурскому коридору утратит актуальность.

В выступлении вице-спикера парламента Армении Акопа Аршакяна прозвучала мысль о том, что заявление Никола Пашиняна о согласовании с Азербайджаном трех принципов носит базовый характер, поскольку основано на дискуссиях, состоявшихся в Гранаде с участием председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля.

«Эти заявления основаны на дискуссиях с участием Шарля Мишеля, за которыми последовало заявление Пашиняна, - подчеркнул вице-спикер. - Иное дело, что для фиксирования де-юре, предполагаю, есть определенные процессуальные и иные причины, которые я не хочу детализировать».

Реплика Акопа Аршакяна

В качестве ремарки хотелось бы задаться резонным вопросом: почему декларацию, принятую по итогам обсуждений, проводившихся в Гранаде без участия Азербайджана, в Армении считают согласованной обеими сторонами?

На вопрос депутатов парламента, есть ли у Армении военные карты СССР, на основе которых должен быть осуществлен процесс делимитации, вице-спикер ответил:

«Оригинал, конечно, один, и он в России. Но эти карты есть, и Армения имеет возможность ознакомиться с ними. Доступ к ним есть как у Армении, так и у Азербайджана».

Подытоживая обмен мнениями, состоявшийся в парламенте Армении, можно констатировать: несмотря на оптимистическое заявление премьер-министра Никола Пашиняна, говорить о том, что основные принципы мирного договора уже согласованы, еще слишком рано.

Обсуждение деталей, скорее всего, затянется и, как считают в дипломатических кругах, достижение до конца этого года мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном больше напоминает декларацию, нежели реальный план.

Азербайджанская сторона, не вдаваясь в детали, не отрицает, что ряд основных принципов будущего мирного договора действительно согласован. Но при этом заявляет, что теперь настала очередь Армении предпринять шаги для скорейшего достижения мира.