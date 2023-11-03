Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 10:49

После того, как Никол Пашинян заявил на заседании правительства Армении о согласовании трех принципов мирного договора с Азербайджаном, глава МИД Армении Арарат Мирзоян прокомментировал заявление своего премьер-министра более осторожными формулировками. Отвечая в парламенте на вопрос депутатов относительно заявления премьер-министра, Мирзоян сказал, что Азербайджан и Армения уже провели шестой раунд обмена предложениями по заключению мирного договора.

Коснувшись темы трех согласованных принципов, Мирзоян сослался на принятую в Гранаде декларацию, напомнив, что форум проходил без участия Азербайджана. По его словам, принципы, изложенные в декларации, принятой в Гранаде, должны, по сути, лечь в основу будущего мирного договора с Баку. Говоря о первом принципе, касающемся взаимного признания сторонами территориальной целостности, Мирзоян подчеркнул, что Армения хочет обеспечить в этом вопросе «максимальную конкретность». Понятно, что под выражением «максимальная конкретность» глава армянского внешнеполитического ведомства имеет в виду конкретные цифры, касающиеся территорий Азербайджана и Армении. Как известно, Азербайджан выдвинул в качестве одного из основных принципов мирного договора взаимное признание сторонами территориальной целостности, основанное на международных правовых нормах. Что же касается вопроса «цифровой конкретики», о которой постоянно говорит армянская сторона, то официальный Баку предпочитает обходить его молчанием. И это логично: если будет согласован принцип признания территориальной целостности, то вопрос можно считать исчерпанным. Что же касается цифр, то их нужно определять уже в процессе делимитации границ.

Напомнив, что второй принцип договора связан с делимитацией и демаркацией границ двух стран, Мирзоян подтвердил армянскую позицию, в соответствии с которой этот процесс должен быть осуществлен на основе «наиболее свежих и легитимных» карт советского периода. И уточнил, что речь идет о картах, составленных в 1974-1978 годах. «Но по большому счету, делимитация должна состояться на основании границ, существовавших на момент распада СССР», — отметил Мирзоян, добавив, что к такому подходу с пониманием относится международное сообщество. - И я осмелюсь предположить, что подобное понимание, в целом, есть и у азербайджанской стороны». Здесь стоит уточнить, что азербайджанская сторона еще ни разу не заявляла о наличии конкретных договоренностей по картам, на основе которых будет проводиться делимитация и демаркация границ. И хотя, по словам Арарата Мирзояна, Баку не возражает против проведения делимитации на основе карт, составленных на момент распада СССР, это вовсе не означает, что вопрос о картах полностью согласован. Дискуссии по этому поводу все еще продолжаются, соответственно, вопросы по второму принципу, который Никол Пашинян считает согласованным, по-прежнему остаются.

Наконец, во всем, что касается открытия региональных коммуникаций, как третьего принципа мирного урегулирования, Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны, подчеркнув, что Армения не только не против разблокировки транспортных артерий, но и считает себя одним из основных бенефициаров их открытия. «Подход Еревана остается прежним: все коммуникации должны действовать под юрисдикцией тех стран, по территории которых они проходят, на основе равноправия и взаимности», - подчеркнул глава МИД Армении. Напомним, что касательно открытия коммуникаций, Азербайджан, прежде всего, ждал выполнения 9-го пункта трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. То есть, открытия транспортных коммуникаций под названием «Зангезурский коридор». В настоящее время ситуация изменилась, поскольку армянская сторона от выполнения этого пункта уклонилась. Азербайджан же для установления сухопутного сообщения с Нахчываном работает над открытием новых транспортных коммуникаций, проходящих через Иран. И заявляет: если Ереван не изменит своей позиции, то интерес Азербайджана к Зангезурскому коридору утратит актуальность. В выступлении вице-спикера парламента Армении Акопа Аршакяна прозвучала мысль о том, что заявление Никола Пашиняна о согласовании с Азербайджаном трех принципов носит базовый характер, поскольку основано на дискуссиях, состоявшихся в Гранаде с участием председателя Совета Европейского союза Шарля Мишеля. «Эти заявления основаны на дискуссиях с участием Шарля Мишеля, за которыми последовало заявление Пашиняна, - подчеркнул вице-спикер. - Иное дело, что для фиксирования де-юре, предполагаю, есть определенные процессуальные и иные причины, которые я не хочу детализировать».