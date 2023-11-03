Территория расположенного в Зангиланском районе золоторудного месторождения «Вежнали» очищена от мин, там начались исследовательские и подготовительные работы. Но принесенные селевыми потоками неразорвавшиеся боеприпасы вновь представляют серьезную угрозу. В связи с этим Агентство Азербайджана по разминированию принимает соответствующие меры. Об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.

Министр особо отметил деятельность агентства, обеспечивающего безопасность в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий.

Бабаев также сообщил, что подготовлена программа по восстановлению лесных массивов на освобожденных от оккупации территориях, которая позволит ускорить работы по лесовосстановлению. Он отметил, что в период оккупации было уничтожено 54 тысячи гектаров лесов, работа по их восстановлению должна вестись параллельно с процессом очистки территорий от мин.

Бабаев также сообщил, что Министерство экологии и природных ресурсов подготовило атлас природных ресурсов и карты Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Министр экологии сказал, что в Баситчайском заповеднике уничтожены восточные платаны и другие деревья, нанесен значительный ущерб флоре и фауне.

«С целью изучения компонентов биоразнообразия на территории заповедника с участием ученых на ограниченных территориях проводились полевые исследования, изучалось состояние флоры и фауны. На половине территории заповедника общей площадью 107 га уничтожены восточные платаны и другие деревья. Наличие минной угрозы на территории заповедника тормозит процесс полевых исследований и инвентаризации природных объектов, мешает привлечению к работам международных экспертов», - сказал он.

По его словам, восстановление биоразнообразия и экосистемы в Баситчайском, Гарагёльском, Лачинском государственных природных заповедниках, а также в заказниках «Губадлы» и «Дашалты» и заповеднике «Аразбою» требует очень много времени.