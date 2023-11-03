Мухтар Бабаев отчитывается в Милли Меджлисе о работе Минэкологии в Карабахе обновлено 11:40
Территория расположенного в Зангиланском районе золоторудного месторождения «Вежнали» очищена от мин, там начались исследовательские и подготовительные работы. Но принесенные селевыми потоками неразорвавшиеся боеприпасы вновь представляют серьезную угрозу. В связи с этим Агентство Азербайджана по разминированию принимает соответствующие меры. Об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев.
Министр особо отметил деятельность агентства, обеспечивающего безопасность в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий.
Бабаев также сообщил, что подготовлена программа по восстановлению лесных массивов на освобожденных от оккупации территориях, которая позволит ускорить работы по лесовосстановлению. Он отметил, что в период оккупации было уничтожено 54 тысячи гектаров лесов, работа по их восстановлению должна вестись параллельно с процессом очистки территорий от мин.
Бабаев также сообщил, что Министерство экологии и природных ресурсов подготовило атлас природных ресурсов и карты Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.
Министр экологии сказал, что в Баситчайском заповеднике уничтожены восточные платаны и другие деревья, нанесен значительный ущерб флоре и фауне.
«С целью изучения компонентов биоразнообразия на территории заповедника с участием ученых на ограниченных территориях проводились полевые исследования, изучалось состояние флоры и фауны. На половине территории заповедника общей площадью 107 га уничтожены восточные платаны и другие деревья. Наличие минной угрозы на территории заповедника тормозит процесс полевых исследований и инвентаризации природных объектов, мешает привлечению к работам международных экспертов», - сказал он.
По его словам, восстановление биоразнообразия и экосистемы в Баситчайском, Гарагёльском, Лачинском государственных природных заповедниках, а также в заказниках «Губадлы» и «Дашалты» и заповеднике «Аразбою» требует очень много времени.
* * * 10:55
В Милли Меджлисе проходят общественные слушания на тему «Борьба с минной угрозой - влияние взрывчатых веществ на экосистему». Слушание организовано парламентским комитетом Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.
В заседании принимают участие министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, председатель правления Агентства по разминированию Вугар Сулейманов, резидент-координатор ООН Владанка Андреева, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов, заведующий сектором отдела по вопросам внешней политики Администрации президента Габиб Микаиллы, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчы и другие.