Азербайджан – мощный хаб «тюркско-славянского союза» главная тема
Юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) поставил вопросы не только будущего этой структуры, но и стратегии развития интеграции средне-евразийского пространства.
Точно так же, как и идея «Кавказской платформы 3+3», концепция ОТГ – это типичный ответ на вызов очередной стадии глобализации крупных игроков, стремящихся растворить крупные сегменты региональных экономик в некоем усредненном "большом котле". Понятно, что в этом процессе выигрывают те, кто сильнее, и кто может навязать правила и стандарты этого взаимодействия.
Вот почему, такого рода форматы, как ОТГ, создаются под давлением внешних вызовов и призваны стать для его участников некой альтернативой "большим форматам", где формально все, вроде бы, равны, но диктует все равно сильнейший.
Расклад, сложившийся к 2023 году на огромном постсоветском пространстве, демонстрирует нам два полюса этого региона - Евросоюз и Китай. Они, по сути, растягивают все ресурсы региона на свои проекты, влияют на основные перетоки капиталов и задают рамки технологического развития.
Причем, как следствие военного конфликта между Россией и Западом, влияние западного ядра происходит через давление на Россию и перенаправление потоков товаров и сырья через территорию стран Организации тюркских государств, которые, одновременно, формируют ядро СНГ/ЕАЭС.
Китай также получает значительную выгоду от сложившейся ситуации, поскольку вовлекает в свою орбиту не только государства Центральной Азии, но и Россию в качестве основного донора нефтегазовых ресурсов.
Евросоюз, равно как и Китай, задает своего рода неоколониальную систему поощрений, контроля и наказаний взамен на предоставление современных технологий и гарантий безопасности...
А что Турция и Россия?
Казалось бы, для них постсоветский регион — это родное, историческое поле взаимодействия и торгово-промышленного сотрудничества, наиболее важное для России и Турции по целому ряду стратегических обстоятельств - с точки зрения ресурсной экономической базы, усиления собственного международного влияния, а также расширения и поддержания своего социокультурного пространства.
И в России, и в Турции также налицо симпатии к современным неоимперским построениям, выраженным в проектах интеграции.
Нюанс заключается в том, что Кавказ и тюркоязычные республики Центральной Азии не только одинаково важны Москве и Анкаре, но и, по существу, это единственные регионы для реализации подобных построений.
Именно отсюда и возникает стратегия симбиотического взаимодействия. Ведь в балансе «конкуренция-симбиоз» от взаимной координации и кооперации можно получить куда больше положительных результатов, нежели рассматривать этот регион исключительно как поле для конкуренции.
Тюркско-славянский дом
Если посмотреть шире, то объединить в единый проект интеграции Балканы, Ближний и Средний Восток, а также Северную и Восточную Африку просто невозможно, хотя Анкара и вынашивает такие амбиции. Вот только у Турции здесь нет такой степени симпатий и политической комплементарности, которая по известным причинам сложилась в семье тюркских народов в регионе СНГ/ЕАЭС.
Но этот регион по-прежнему сформирован глубокими структурами на разных уровнях, стягивающих его к российскому экономическому пространству - от рынка труда до направленности товаропотоков и инвестиций.
Если взять Азербайджан, наиболее близкого к Турции участника ОТГ, то здесь, как и в других странах организации, Россия лидирует в качестве направления экспорта несырьевых товаров (787,3 миллиона долларов в 2023 году - рост на 30,7 процента), Турция - 631,8 миллиона долларов - рост на 23,5 процента).
Еще более низкое влияние, если сравнивать по данному критерию и взаимным инвестициям, в парах Турция - страны Центральной Азии. При этом, уровень влияния отдельных государств ОТГ на Анкару может оказаться даже выше влияния самой Турции.
Скажем, объем инвестиций Азербайджана в группу ОТГ составляет порядка 20 миллиардов долларов, что превышает объем инвестиций Турции в группу ОТГ (при этом, по существу, данная цифра сформирована инвестициями Баку в свои собственные проекты на территории Турции).
С другой стороны, для Москвы расширение турецкого присутствия — это, скорее, балансировка мощного роста присутствия Китая и стран Европы. Турецкие проекты сохраняют фокус концентрации ресурсов в макрорегионе СНГ/ЕАЭС, большинство из них рассчитаны на этот потребительский рынок и учитывают экономическое взаимодействие с Россией.
Кроме того, положительных факторов общего рынка и Турция, и Россия могут достигнуть только в связке: общая численность населения ОТГ и России приближается к 270 миллионам человек. А это значит, что взятые по отдельности проекты интеграции ЕАЭС и ОТГ не сработают по масштабу экономик. Грубо говоря, эффекта от интеграции постсоветского пространства вне его привязки к ЕС или Китаю можно достичь только в паре Турция - Россия плюс союзнические к ним государства группы ОТГ/ЕАЭС.
В то же время, проекты Китая и ЕС, скорее, выводят ресурсы из региона на внешние по отношению к нему рынки потребления.
Взять, хотя бы, поиски Франции в отношении урановых ресурсов. При этом негативный фактор влияния Евросоюза связан, прежде всего, с тем, что более высокое качество жизни стимулирует бизнес элиты выводить свои капиталы в ЕС, оставляя свои страны в положении постоянного догоняющего развития. И только политическая воля руководства основной группы ОТГ тормозит эти процессы, принуждая бизнес-элиты возвращать капиталы и вкладывать их в свои национальные экономики для получения товаров более высокой степени переработки, создания новых рабочих мест и более высокотехнологичного продукта для того же экспорта.
Но вернемся к повестке ОТГ…
С наиболее перспективными проектами по линии коммуникаций на передний план вышла сфера электроэнергетики. Основная архитектура новых электросетей свяжет Туркменистан и Казахстан с одной стороны Каспия с Азербайджаном, а затем через кавказские магистрали и с Турцией. Причем роль Азербайджана в данном случае сводится не только к транзиту и генерации. Фактически Азербайджан, благодаря мощному старту возобновляемой энергетики, будет выполнять роль электроэнергетического хаба.
В октябре у Туркменбаши, можно сказать, на берегу Каспия, состоялась закладка новой электростанции мощностью 1,574 тыс. МВт. От нее, скорее всего, будут прокладывать кабель в Азербайджан для подключения к будущему электрокоридору.
На азербайджанском берегу саудовская ACWA Power введет в 2025 году в строй ветряную станцию "Хызы-Апшерон" мощностью 240 МВт. На проект выдан кредит ЕБРР в размере 186,9 миллиона евро. Активно идут работы также по проектам корпорации Masdar (на днях при участии Ильхама Алиева была открыта Карадагская СЭС мощностью 230 МВт).
Таким образом, государства ОТГ постепенно формируют инфраструктуру промышленной и транспортной кооперации, которая учитывает факторы турецких технологий, внешних инвестиций, российского потребительского рынка, а также перемещения фокуса экспортно-импортных сделок на новые логистические схемы.
И все это – следствие постоянного интереса внешнего окружения к различного рода сырьевым ресурсам огромного региона Прикаспия.