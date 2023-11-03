Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 11:09

Юбилейный саммит Организации тюркских государств (ОТГ) поставил вопросы не только будущего этой структуры, но и стратегии развития интеграции средне-евразийского пространства. Точно так же, как и идея «Кавказской платформы 3+3», концепция ОТГ – это типичный ответ на вызов очередной стадии глобализации крупных игроков, стремящихся растворить крупные сегменты региональных экономик в некоем усредненном "большом котле". Понятно, что в этом процессе выигрывают те, кто сильнее, и кто может навязать правила и стандарты этого взаимодействия.

Вот почему, такого рода форматы, как ОТГ, создаются под давлением внешних вызовов и призваны стать для его участников некой альтернативой "большим форматам", где формально все, вроде бы, равны, но диктует все равно сильнейший. Расклад, сложившийся к 2023 году на огромном постсоветском пространстве, демонстрирует нам два полюса этого региона - Евросоюз и Китай. Они, по сути, растягивают все ресурсы региона на свои проекты, влияют на основные перетоки капиталов и задают рамки технологического развития. Причем, как следствие военного конфликта между Россией и Западом, влияние западного ядра происходит через давление на Россию и перенаправление потоков товаров и сырья через территорию стран Организации тюркских государств, которые, одновременно, формируют ядро СНГ/ЕАЭС. Китай также получает значительную выгоду от сложившейся ситуации, поскольку вовлекает в свою орбиту не только государства Центральной Азии, но и Россию в качестве основного донора нефтегазовых ресурсов. Евросоюз, равно как и Китай, задает своего рода неоколониальную систему поощрений, контроля и наказаний взамен на предоставление современных технологий и гарантий безопасности...

А что Турция и Россия? Казалось бы, для них постсоветский регион — это родное, историческое поле взаимодействия и торгово-промышленного сотрудничества, наиболее важное для России и Турции по целому ряду стратегических обстоятельств - с точки зрения ресурсной экономической базы, усиления собственного международного влияния, а также расширения и поддержания своего социокультурного пространства. И в России, и в Турции также налицо симпатии к современным неоимперским построениям, выраженным в проектах интеграции. Нюанс заключается в том, что Кавказ и тюркоязычные республики Центральной Азии не только одинаково важны Москве и Анкаре, но и, по существу, это единственные регионы для реализации подобных построений. Именно отсюда и возникает стратегия симбиотического взаимодействия. Ведь в балансе «конкуренция-симбиоз» от взаимной координации и кооперации можно получить куда больше положительных результатов, нежели рассматривать этот регион исключительно как поле для конкуренции. Тюркско-славянский дом Если посмотреть шире, то объединить в единый проект интеграции Балканы, Ближний и Средний Восток, а также Северную и Восточную Африку просто невозможно, хотя Анкара и вынашивает такие амбиции. Вот только у Турции здесь нет такой степени симпатий и политической комплементарности, которая по известным причинам сложилась в семье тюркских народов в регионе СНГ/ЕАЭС. Но этот регион по-прежнему сформирован глубокими структурами на разных уровнях, стягивающих его к российскому экономическому пространству - от рынка труда до направленности товаропотоков и инвестиций. Если взять Азербайджан, наиболее близкого к Турции участника ОТГ, то здесь, как и в других странах организации, Россия лидирует в качестве направления экспорта несырьевых товаров (787,3 миллиона долларов в 2023 году - рост на 30,7 процента), Турция - 631,8 миллиона долларов - рост на 23,5 процента).

Еще более низкое влияние, если сравнивать по данному критерию и взаимным инвестициям, в парах Турция - страны Центральной Азии. При этом, уровень влияния отдельных государств ОТГ на Анкару может оказаться даже выше влияния самой Турции. Скажем, объем инвестиций Азербайджана в группу ОТГ составляет порядка 20 миллиардов долларов, что превышает объем инвестиций Турции в группу ОТГ (при этом, по существу, данная цифра сформирована инвестициями Баку в свои собственные проекты на территории Турции). С другой стороны, для Москвы расширение турецкого присутствия — это, скорее, балансировка мощного роста присутствия Китая и стран Европы. Турецкие проекты сохраняют фокус концентрации ресурсов в макрорегионе СНГ/ЕАЭС, большинство из них рассчитаны на этот потребительский рынок и учитывают экономическое взаимодействие с Россией. Кроме того, положительных факторов общего рынка и Турция, и Россия могут достигнуть только в связке: общая численность населения ОТГ и России приближается к 270 миллионам человек. А это значит, что взятые по отдельности проекты интеграции ЕАЭС и ОТГ не сработают по масштабу экономик. Грубо говоря, эффекта от интеграции постсоветского пространства вне его привязки к ЕС или Китаю можно достичь только в паре Турция - Россия плюс союзнические к ним государства группы ОТГ/ЕАЭС. В то же время, проекты Китая и ЕС, скорее, выводят ресурсы из региона на внешние по отношению к нему рынки потребления. Взять, хотя бы, поиски Франции в отношении урановых ресурсов. При этом негативный фактор влияния Евросоюза связан, прежде всего, с тем, что более высокое качество жизни стимулирует бизнес элиты выводить свои капиталы в ЕС, оставляя свои страны в положении постоянного догоняющего развития. И только политическая воля руководства основной группы ОТГ тормозит эти процессы, принуждая бизнес-элиты возвращать капиталы и вкладывать их в свои национальные экономики для получения товаров более высокой степени переработки, создания новых рабочих мест и более высокотехнологичного продукта для того же экспорта.