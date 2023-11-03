Согласно сообщению, во время совместной операции СГБ и Миграционной службы были задержаны 26 иностранцев, проживавших на территории Азербайджана без соответствующих документов и места регистрации, а также занимавшихся трудовой деятельностью без соответствующего разрешения.

В Азербайджане задержаны иностранцы, незаконно проживавшие на территории страны. Об этом говорится в совместном заявлении Службы государственной безопасности и Государственной миграционной службы.

В заявлении говорится, что иностранцев обманули их же соотечественники, заверив, что они смогут заниматься трудовой деятельностью в Азербайджане за плату в размере 1 100 - 2 200 долларов США. Для них организовали въезд на территорию Азербайджана, но они не прошли регистрацию и не смогли получить соответствующих разрешений на занятие трудовой деятельностью.

На основе вещественных доказательств выяснилось, что один из иностранцев, занимавшийся организацией незаконной миграции, проживает в Азербайджане.

В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению личности и задержанию данного лица.