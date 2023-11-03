Армения взяла курс на Евросоюз

Руководство Армении подтвердило свой интерес в углублении отношений с Евросоюзом. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

По его словам, которые приводят армянские СМИ, в экономическом плане, в том числе энергетической взаимосвязанности, и в целом в плане ценностей Армения действительно заинтересована в углублении отношений с ЕС и его странами-членами.

«И надо отметить, что осознание этого видим как с армянской стороны, так и со стороны многочисленных европейских стран, ЕС… Мы идем именно таким путем», – отметил Мирзоян.