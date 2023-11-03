В рамках визита состоялась встреча правительственной делегации во главе с Чжаном Чиями с главой Исполнительной власти города Баку Эльдаром Азизовым.

Делегация Китайской Народной Республики во главе с заместителем председателя Народного политического консультативного совета Пекина прибыла в Азербайджан с официальным визитом.

Приветствуя гостей на встрече, глава исполнительной власти проинформировал гостей об истории Баку и реализуемых в городе инфраструктурных проектах. Э.Азизов особо отметил, что благодаря проводимой президентом Ильхамом Алиевым политике осуществляется совершенствование качества городской инфраструктуры, а проведенные в городе масштабное строительство и работы по благоустройству способствуют развитию азербайджанской столицы, превратив Баку в один из красивых городов региона. Эльдар Азизов подчеркнул и значимость постоянной заботы и пристального внимания к столице со стороны первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, способствующей сохранению исторического наследия и развитию современной архитектуры.

В свою очередь, Чжан Цзямин заявил, что сотрудничество между Баку и Пекином расширяется с каждым днем, а отношения с Азербайджаном представляют для Китая особое значение.