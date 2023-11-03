Отмечается об активных действиях ЦАХАЛ по уничтожению тоннелей и ликвидации боевиков, которые выходят из вентиляционных шахт и канализационных колодцев не только на севере, но и на юге сектора Газа.

Армия Израиля провела рейд на юге сектора Газа с участием бронетанковых и инженерных подразделений. Об этом сообщила ее пресс-служба.

На севере сектора ЦАХАЛ планомерно устанавливает контроль над территорией. За вечер и ночь зафиксированы многочисленные попытки обстрела израильских военнослужащих из тоннелей, шахт и специально оборудованных стрелковых позиций. ЦАХАЛ уничтожал боевиков, опустошал их склады с оружием и брал под контроль входы в тоннели.

Бронетанковое подразделение на севере сектора Газа наткнулось на группу из 15 боевиков ХАМАС и вступило в бой.

Во время рейда на юг бронетанковые и инженерные подразделения ЦАХАЛ провели операцию по нанесению на карту заминированных зданий и обезвреживанию взрывных устройств. В ходе операции войска Израиля столкнулись с группой боевиков, выходящих из шахты тоннеля, и ликвидировали их, заявили в пресс-службе.