Первый юбилей отеля Wyndham Garden Baku

Отель Wyndham Garden Baku начал свою деятельность 25 октября 2022 года. Официальное открытие прошло 27 января 2023 года и собрало туристические агентства, представителей иностранных посольств, руководителей компаний и спортивные коллективы.

Отель Wyndham Garden Baku располагает 88 номерами, конференц-залами для проведения совещаний и банкетов, рестораном, а также предлагает услуги спа и фитнес-центра. Расположенный в 15 минутах езды от аэропорта и центра города, отель предоставляет гостям услуги трансфера для дополнительного удобства. Круглосуточно в вашем распоряжении находится приветливый и профессиональный персонал, насчитывающий около 100 человек.

В ресторане MAGNOLIA, расположенном на территории отеля, предлагается высококачественный сервис и широкий выбор блюд от местной до мировой кухни. Несмотря на статус бизнес-отеля, Wyndham Garden Baku отлично подходит для проведения разнообразных мероприятий, юбилеев и праздников.