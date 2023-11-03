Первый юбилей отеля Wyndham Garden Baku
Отель Wyndham Garden Baku начал свою деятельность 25 октября 2022 года. Официальное открытие прошло 27 января 2023 года и собрало туристические агентства, представителей иностранных посольств, руководителей компаний и спортивные коллективы.
Отель Wyndham Garden Baku располагает 88 номерами, конференц-залами для проведения совещаний и банкетов, рестораном, а также предлагает услуги спа и фитнес-центра. Расположенный в 15 минутах езды от аэропорта и центра города, отель предоставляет гостям услуги трансфера для дополнительного удобства. Круглосуточно в вашем распоряжении находится приветливый и профессиональный персонал, насчитывающий около 100 человек.
В ресторане MAGNOLIA, расположенном на территории отеля, предлагается высококачественный сервис и широкий выбор блюд от местной до мировой кухни. Несмотря на статус бизнес-отеля, Wyndham Garden Baku отлично подходит для проведения разнообразных мероприятий, юбилеев и праздников.
Спа-центр Olive SPA & Wellness, открытый на территории отеля, создан для того, чтобы гости могли интересно и с пользой провести свободное время. В вашем распоряжении 25-метровый бассейн, отдельные кардио- и фитнес-залы, сауны, турецкий хамам и разнообразные массажные и лечебные услуги.
В фитнес-зоне работает Vitamin Bar, где после тренировки можно восполнить силы, наслаждаясь ассортиментом освежающих и полезных напитков и блюд. Для гостей предусмотрены удобные парковочные места как в подземном гараже, так и на наземной парковке. Мы стремимся сделать пребывание в отеле доступным для каждого. Гостеприимство нашего отеля обеспечит вам незабываемые воспоминания!