Прокурор сказал свое слово по делу экс-сотрудников бакинского военкомата

Завершилось судебное расследование по уголовному делу бывшего начальника отдела мобилизации Сабунчинского районного военного комиссариата Адиля Гусейнова и бывшего начальника отдела по призыву этого же учреждения Тогрула Искендерова, обвиняемых в получении взятки за освобождение от призыва на военную службу.

Как сообщает haqqın.az, на заседании суда выступил прокурор, который потребовал приговорить Адиля Гусейнова и Тогрула Искендерова к 9 годам лишения свободы.

Адвокатам дали время подготовиться к выступлению с защитительной речью.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, Адиль Гусейнов и Тогрул Искендеров были задержаны с поличным при получении взяток от граждан во время оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре. При обыске у них и в их служебных помещениях были обнаружены и изъяты доказательства по делу. Адиль Гусейнов и Тогрул Искендеров были привлечены в качестве обвиняемых по статьям 311.3.2 и 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) Уголовного кодекса.