Азербайджан активно осваивает освобожденные земли

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) очистило от мин и невзорвавшихся боеприпасов в общей сложности 44 731 гектар сельскохозяйственных земель на освобожденных территориях. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов во время публичных слушаний в Милли Меджлисе, посвященных проблемам противоминной безопасности.

По словам М.Мамедова, официальные акты об очистке 27 783 га из этой площади были переданы в Министерство сельского хозяйства.

Мамедов подчеркнул, что благодаря взаимодействию с ANAMA в аграрный оборот были введены земли: 10 тыс. га в 2020-2021 годах, 50 тыс. га в 2021-2022 годах и 72 тыс. га в 2022-2023 годах.

«Это составляет 60% от потенциальных аграрных площадей. Остальные сельскохозяйственные угодья пока не могут быть использованы из-за угрозы мин», – заявил министр.