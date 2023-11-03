Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман извинился перед главой МИД Германии Анналеной Бербок за «неуместный поцелуй » , передает Bild.

На саммите глав внешнеполитических ведомств Евросоюза и стран-кандидатов в Берлине, посвященном обсуждению расширения ЕС, произошел инцидент, ставший предметом обсуждения СМИ. Министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич-Радман совершил неуместный жест, поцеловав в щеку министра иностранных дел Германии Анналену Бербок во время протокольной фотосессии. Бербок, известная своей позицией против мачизма и за равенство в политике, мгновенно отреагировала, отвернувшись от прямого контакта.

Инцидент вызвал реакцию в прессе обеих стран. Хорватская газета «Jutarnji list» опубликовала извинения в адрес Бербок, а депутат хорватского Сабора Ивана Кекин заявила, что действия министра опозорили нацию. По сообщениям немецкого издания BILD, Грлич-Радман уже принес свои извинения главе МИД Германии.

Отмечается, что инцидент произошел из-за опоздания хорватского министра на фотосессию, в ходе которой он попытался стандартным для данного мероприятия образом поздороваться с коллегой.