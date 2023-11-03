МЧС в очередной раз обращается к родителям

В информации отмечается, что за прошедшие 10 дней благодаря оперативным мероприятиям, проведенным на основе поступивших на горячую линию «112» МЧС сообщений, сотрудниками ведомства были спасены 33 ребенка, оказавшихся в беспомощном и опасном положении. Проведенный анализ показывает, что причиной таких ситуаций, ставящих под угрозу здоровье и жизнь малолетних, в большинстве случаев является их оставление без присмотра взрослых.

«В квартирах есть большое количество электро и газовых приборов, открытые балконы и окна, тяжелые предметы, которые могут упасть, а также химикаты, режущие инструменты и многое другое, что может поставить под угрозу жизнь ребенка. Учитывая вышеперечисленное, а также тот факт, что с несовершеннолетними, оставшимися без присмотра в лифте, во дворе, на улице и в других местах, может произойти инцидент с нежелательными последствиями, еще раз призываем родителей быть осторожными с детьми и не оставлять их без присмотра», говорится в сообщении МЧС.