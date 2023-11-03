Фон дер Ляйен в Киеве: обсуждается вступление Украины в ЕС
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев для переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, передают украинские СМИ.
Глава Еврокомиссии прибыла на поезде. На перроне ее встретил лично президент Украины Владимир Зеленский.
«Приятно вернуться в Киев. Это мой шестой визит с начала войны. Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС. Финансовую поддержку от ЕС для восстановления Украины как современной процветающей демократии. И как мы будем продолжать заставлять Россию платить за агрессивную войну», — написала фон дер Ляйен.