Израиль ответил на ракетные обстрелы из Ливана, устранив ячейки боевиков и наблюдательный пост «Хезболлы», передает пресс-служба армейской группировки.

Как отмечается в публикации ЦАХАЛ, в ответ на обстрелы со стороны Ливана армия Израиля провела целевые удары по двум ячейкам боевиков и уничтожила наблюдательный пост ливанской шиитской группировки «Хезболла». Обстрелы начались с попыток ракетных атак на населенные пункты на севере Израиля, что привело к немедленной и решительной ответной акции израильской армии.

Напряженность на границе между двумя странами усиливается на фоне угроз со стороны «Хезболлы» и предупреждения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о серьезных последствиях, если противник из Ливана «совершит ошибку» и «начнет эскалацию».