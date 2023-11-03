На границе Израиля и Ливана напряженно: ЦАХАЛ и «Хезболла» атакуют друг друга видео
Израиль ответил на ракетные обстрелы из Ливана, устранив ячейки боевиков и наблюдательный пост «Хезболлы», передает пресс-служба армейской группировки.
Как отмечается в публикации ЦАХАЛ, в ответ на обстрелы со стороны Ливана армия Израиля провела целевые удары по двум ячейкам боевиков и уничтожила наблюдательный пост ливанской шиитской группировки «Хезболла». Обстрелы начались с попыток ракетных атак на населенные пункты на севере Израиля, что привело к немедленной и решительной ответной акции израильской армии.
Напряженность на границе между двумя странами усиливается на фоне угроз со стороны «Хезболлы» и предупреждения премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о серьезных последствиях, если противник из Ливана «совершит ошибку» и «начнет эскалацию».
צה"ל תקף שתי חוליות מחבלים שניסו לבצע ירי משטח לבנון לשטח ישראל. בנוסף, צה"ל השמיד עמדת תצפית של ארגון הטרור חיזבאללה pic.twitter.com/G9Sv0QCq36— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 4, 2023