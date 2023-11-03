Пентагон убежден: «Хезболла» спасовала
Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что, по его мнению, «Хезболла» не будет идти на эскалацию боевых действий с Израилем, заявив, что «угроза более широкого регионального конфликта предотвращена», передает BBC.
«На данный момент мы считаем этот конфликт ограниченным рамками противостояния между Израилем и ХАМАС», — отметил он.
Соединенные Штаты направили две авианосные ударные группы в восточную часть Средиземного моря, стремясь предотвратить возможность открытия второго фронта группировкой «Хезболла», поддерживаемой Ираном, против Израиля.
Комментарии Райдера прозвучали вслед за угрозами, которые глава «Хезболлы» Хасан Насралла адресовал Израилю в пятницу, выразив солидарность с палестинцами и их «мучениками» в своем первом обращении после того, как Израиль начал военные действия против ХАМАС в ответ на массовое убийство израильтян, совершенное этой группировкой 7 октября.
Несмотря на угрозы, Насралла не анонсировал конкретных планов по расширению конфликта с Израилем, чего многие опасались.
Однако с начала войны между Израилем и ХАМАС вдоль ливанской границы не прекращаются стычки.
Пентагон убежден, что широкий региональный конфликт удалось предотвратить pic.twitter.com/rnWw85twUr— Bellman13 (@Bellman138) November 4, 2023