Пентагон убежден: «Хезболла» спасовала

Представитель Пентагона бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что, по его мнению, «Хезболла» не будет идти на эскалацию боевых действий с Израилем, заявив, что «угроза более широкого регионального конфликта предотвращена», передает BBC.

«На данный момент мы считаем этот конфликт ограниченным рамками противостояния между Израилем и ХАМАС», — отметил он.

Соединенные Штаты направили две авианосные ударные группы в восточную часть Средиземного моря, стремясь предотвратить возможность открытия второго фронта группировкой «Хезболла», поддерживаемой Ираном, против Израиля.

Комментарии Райдера прозвучали вслед за угрозами, которые глава «Хезболлы» Хасан Насралла адресовал Израилю в пятницу, выразив солидарность с палестинцами и их «мучениками» в своем первом обращении после того, как Израиль начал военные действия против ХАМАС в ответ на массовое убийство израильтян, совершенное этой группировкой 7 октября.

Несмотря на угрозы, Насралла не анонсировал конкретных планов по расширению конфликта с Израилем, чего многие опасались.

Однако с начала войны между Израилем и ХАМАС вдоль ливанской границы не прекращаются стычки.