Сиявуш Новрузов выступил с предложением
Депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов призвал увеличить заработную плату саперов, занимающихся разминированием освобожденных территорий. Об этом депутат заявил во время публичных слушаний в Милли Меджлисе, посвященных проблемам противоминной безопасности.
«Трудовой стаж саперов, занимающихся разминированием, должен исчисляться иначе. Необходимо повысить их заработную плату», — сказал он.
По его словам, саперы работают не сидя в кабинетах, а выполняют опасную работу. «Они не уверены, вернутся ли они домой с работы. В связи с этим я предлагаю повысить им зарплату», — сказал он.
Депутат отметил, что работникам, занимающимся разминированием, необходимо также снизить пенсионный возраст.