На патриарха Кирилла завели уголовное дело

Служба безопасности Украины сообщила патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, что против него в Украине заведено уголовное дело по трем статьям: о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; об оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины и о ведении агрессивной войны.

Как сообщает СБУ, ее сотрудники вместе с Офисом генпрокурора «собрали доказательную базу на руководителя РПЦ Владимира Гундяева (известного как Кирилл), который способствует вооруженной агрессии России и отрицает военные преступления оккупантов».

Следствие, в частности, обвиняет Кирилла в распространении антиукраинской пропаганды Кремля среди верующих, отмечая, что московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего руководства России и одним из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины.

Как отмечается в сообщении, инциденты распространения пропаганды и оправдания российской агрессии против Украины Кириллом широко задокументированы. В частности, в марте 2022 года он публично благословил командующего Росгвардией РФ Золотова на войну против Украины.

Представители Украинской православной церкви (Московского патриархата) не раз критиковали московского патриарха за то, что он не осудил войну против Украины. В июне 2022 году митрополит Лонгин сказал: «Благодарим, Ваше Святейшество, за великое ваше благословление на кровопролитие. Это безбожие! Кто-то будет отвечать за эту кровь пролитую, за материнские слезы, за детей, которые остались сиротами. Вы будете отвечать, те, кто благословляет войну. Вы ответите перед Богом за каждую слезинку материнскую, за каждую свежую могилку».