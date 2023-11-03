Представители США запросили у израильской стороны объяснений в связи с авиаударом по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа, в результате которого погибли десятки человек. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на источники.

Американские официальные лица настаивают на предоставлении подробной информации о процессе принятия решений, касающихся таких операций.

Власти США, как передает источник, обратились с призывом к израильским ВС применять «точное наведение на цель» для минимизации гражданских потерь, подчеркнув важность защиты мирных жителей. Этот запрос стал частью широкого диалога по повышению безопасности гражданского населения.

Министерство здравоохранения Газы отчиталось о смерти не менее 50 человек после атаки 31 октября, а данные Министерства внутренних дел Палестины говорят о более чем 400 жертвах и пострадавших, среди которых множество детей.

В ответ на эти сообщения, Израиль подтвердил факт проведения атаки, обосновав это наличием подземного комплекса в районе лагеря, где, по его данным, скрывался командир одного из боевых подразделений ХАМАС.