Патрушев анонсировал подготовку мирного договора между Баку и Ереваном

Москва контактирует с Баку и Ереваном для урегулирования отношений между ними, сейчас идет подготовка мирного договора. Как передает ТАСС, об этом заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

«В связи с карабахской проблемой предпринимались последовательные усилия по урегулированию армяно-азербайджанских отношений. Ведется подготовка мирного договора между этими государствами», — указал он.