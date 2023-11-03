Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:46

Остается ровно год до президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября 2024 года. Практически никто в этой стране и за ее пределами уже не сомневается, что в поединке сойдутся нынешний президент Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп. Руководители кампании Байдена только что выпустили предупреждение нации о том, что результат на этих выборах будет выглядеть «тонким, как лезвие бритвы». То есть победа может быть одержана даже долями одного процента.

Менеджер кампании Байдена Джули Чавес Родригес заявила, что президент «готов победить каждого, кто выдвинется из экстремистского крыла MAGA» (слоган Трампа — «Сделаем Америку вновь великой»). Она аргументировала это тем, что ее босс защищает демократию в стране и «выражает душу нации», в то время как кандидаты от республиканцев фокусируются лишь на таких вещах, как запрет на аборты. Вполне разумная, но очень идеалистическая логика. В современной Америке вопрос о праве женщин на аборты может легко заглушить дебаты о необходимости защиты демократии. Последние замеры общественных настроений крайне противоречивы. Газета Капитолия The Hill в октябре сообщила, что рейтинг Байдена составляет 50 процентов, а Трампа — 49. Но диссонансом звучит опрос, проведенный в конце сентября Washington Post и ABC. Он дал вовсе диковинную разницу в результатах Трампа и Байдена в 10 процентов (первый набирает 52 процента, второй — 42).

И хотя в команде Байдена уверяют, что президент является наилучшим, самым сильным кандидатом на выборах, настроения в обществе складываются не в его пользу. По данным той же WP, 60 процентов избирателей-демократов и тяготеющих к этой партии независимых хотели бы, чтобы их представлял другой кандидат. А кто именно, с этим они не могут определиться. 8 процентов хотели бы видеть в этой роли нынешнего вице-президента Камалу Харрис, 8 процентов — старенького сенатора-социалиста Берни Сандерса, а 20 процентов — «кого-нибудь». Причины, по которым Байден не пользуется особым авторитетом даже у однопартийцев — не лучшее состояние экономики Америки (хотя надо признать, что Байден добился существенных успехов на этом поприще, например, при нем заметно ускорился рост рабочих мест). Ему также вменяют в вину неспособность решить проблему с незаконными мигрантами на южной границе США. Но главным фактором, который вызывает скептическое отношение к нынешнему хозяину Белого дома, — это его возраст. В момент выборов ему будет без двух недель 82 года. В таком возрасте в США еще никто не избирался президентом. Трамп, к слову, тоже совсем не юноша. В ноябре 2024 года ему будет 78 лет. Но если у Байдена репутация спокойного, предсказуемого, толерантного, но у Трампа имидж провокатора, энергичного и забавного парня, который развлекает, а не нагоняет тоску. И если согласиться с мнением, что выборы — это красочное шоу, то у шоумена на них шансы предпочтительнее.

А шоу Трампа, как поется в песне Queen, must go on — «должно продолжаться». У экс-президента оно не прекращается ни на один день. В ближайшую среду в Майами пройдет третий раунд дебатов между кандидатами в президенты от республиканцев. Первые два Трамп нагло продинамил, давая всем понять, что ему эта болтовня неинтересна, потому что его отрыв от всех соперников огромен. Как сообщал канал CNN на предыдущих дебатах, «победителем не стал никто на сцене, им оказался отсутствующий Дональд Трамп». Не будет его и на третьих дебатах во Флориде. Более того, он явно решил поиздеваться над конкурентами. Как сообщает местная газета Sun-Sentinel, дебаты, как обычно, будут проходить в прайм-тайм — с 20 до 22 часов. В то же самое время запланировано ралли с участием Трампа в городе Хайалия во Флориде, что всего в нескольких километрах от места проведения дебатов. Представитель Республиканского национального комитета заявил, что его члены даже и не думают освещать дебаты в Майами.