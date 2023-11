Последние замеры общественных настроений крайне противоречивы. Газета Капитолия The Hill в октябре сообщила, что рейтинг Байдена составляет 50 процентов, а Трампа — 49. Но диссонансом звучит опрос, проведенный в конце сентября Washington Post и ABC. Он дал вовсе диковинную разницу в результатах Трампа и Байдена в 10 процентов (первый набирает 52 процента, второй — 42).

А шоу Трампа, как поется в песне Queen, must go on — «должно продолжаться». У экс-президента оно не прекращается ни на один день. В ближайшую среду в Майами пройдет третий раунд дебатов между кандидатами в президенты от республиканцев. Первые два Трамп нагло продинамил, давая всем понять, что ему эта болтовня неинтересна, потому что его отрыв от всех соперников огромен. Как сообщал канал CNN на предыдущих дебатах, «победителем не стал никто на сцене, им оказался отсутствующий Дональд Трамп».

Не будет его и на третьих дебатах во Флориде. Более того, он явно решил поиздеваться над конкурентами. Как сообщает местная газета Sun-Sentinel, дебаты, как обычно, будут проходить в прайм-тайм — с 20 до 22 часов. В то же самое время запланировано ралли с участием Трампа в городе Хайалия во Флориде, что всего в нескольких километрах от места проведения дебатов.

Представитель Республиканского национального комитета заявил, что его члены даже и не думают освещать дебаты в Майами.