Эрдоган: Тюркские страны объединяются перед лицом кризиса

Стремление тюркских стран к объединению представляет собой реакцию на глобальный системный кризис. Как сообщают турецкие СМИ, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент поделился, что на фоне длительного кризиса мирового порядка тюркские государства инициировали создание силового союза. Этот союз должен объединять политические, военные, экономические и торговые аспекты.

Кроме того, Эрдоган выделил важность солидарности, проявленной тюркскими государствами во время конфликта в Карабахе, и указал на это как на пример успешного взаимодействия и поддержки.

"В военном аспекте мы уже продемонстрировали ключевую солидарность в Карабахе, который стал перед лицом всего мира наглядным свидетельством нашего единства," - подчеркнул турецкий лидер.

Также президент Турции выразил убеждение, что проявление единства может привести к успешным итогам: "Когда государство, нация чувствует такую поддержку, оно способно достигать целей. В Карабахе мы увидели подобное достижение".