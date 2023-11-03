Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в "популизме" и "потере поддержки среди израильтян", а также выразил свое негодование по поводу действий Израиля в Газе. Турецкий лидер раскритиковал Европу за двойные стандарты и выразил готовность Турции стать гарантом мира в Газе, передают турецкие СМИ.

"Нетаньяху - это человек, который потерял поддержку своих граждан", — сказал Эрдоган, указывая на то, что израильские действия против палестинцев являются узурпацией и насилием, признанным международным сообществом.

Он также осудил Европу за игнорирование насилия в Газе и сравнил ситуацию с молчаливой реакцией на резню в Боснии и Сребренице.

"Что заставляет их не обращать внимания на трупы младенцев, выстроившихся в ряд? Что заставляет Европу быть настолько слепой, чтобы не видеть бомбы, падающие на Газу? Что это за долг, который заставляет ее не замечать уродливых, бесчеловечных расправ?", — задается вопросом Эрдоган.

Турецкий лидер также выразил готовность Турции быть гарантом мира в Газе, предложив модель, подобную той, что существует на Кипре.

"Что может быть более естественным, чем то, что Турция станет страной-гарантом в Газе?" - спросил Эрдоган, обозначив возможные политические измерения и аспекты безопасности такого участия. Президент Турции подчеркнул, что ситуация в регионе может измениться в ущерб Израилю, особенно в контексте поддержки Запада, и особенно США, для Израиля. "Весь Запад, и Америка в частности, сейчас на стороне Израиля," - заключил турецкий лидер.