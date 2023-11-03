Важный вклад в развитие инклюзивного общества в Азербайджане наш комментарий
Создание равных и инклюзивных возможностей в обществе для чувствительных групп – одно из приоритетных направлений проводимой в Азербайджане социальной политики. Об этом сообщили haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Одним из важных шагов, сделанных в этом направлении, в министерстве назвали открытие 22 октября 2021 года с участием президента Ильхама Алиева, первой леди Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы Алиевой Центра инклюзивного развития и творчества DOST.
В Центре, созданном по инициативе первого вице-президента Мехрибан Алиевой, оказываются услуги лицам из пяти категорий старше пяти лет. Это члены семей шехидов, лица с инвалидностью, а также лица с установленной инвалидностью в связи с войной и их дети, потерявшие родителей, и лишенные родительской опеки дети, члены малообеспеченных семей.
Центр – это важный социальный дар государства гражданам в направлении развития инклюзивного общества. В Центре инклюзивного развития и творчества DOST, который подчиняется Минтруда, проводится последовательная работа по интеграции в общество лиц из указанных чувствительных групп, усилению мер по социально-психологической поддержке.
За весь период деятельности в Центре более 470 лиц привлечено к тренингам по 14 различным направлениям деятельности, а также к процессу обучения. Большую часть воспользовавшихся услугами, а точнее 304 человека, составили лица с инвалидностью, в том числе лица с установленной инвалидностью до 18 лет.
В настоящее время в Центре пользуются услугами по творческим сферам 186 лиц из чувствительных групп населения. Они также обеспечиваются социально-педагогической и психологической поддержкой.
Из бенефициаров 131 человек – лица с инвалидностью, 21 человек – лишенные родительской опеки дети, 22 человека – из малообеспеченных семей, 9 человек – члены семей шехидов, 3 человека – лица с установленной инвалидностью в связи с войной и их дети.
Каждому бенефициару, принятому в Центр, на основании Индивидуального плана развития оказывается социально-психологическая поддержка со стороны мультидисциплинарной группы, состоящей из сотрудников Департамента социально-педагогического развития и психологической поддержки. В мультидисциплинарную группу входят врач-психиатр, клинический психолог, детский психолог и психо-педагог. При необходимости в эту группу добавляется дефектолог-логопед, а также сурдолог.
Члены мультидисциплинарной команды Центра наряду с организацией психопедагогической работы и применением плана индивидуального развития, логопедических сеансов реализуют также совместные с родителями образовательные программы обучения.
В течение 2 лет осуществлено около 60 мероприятий и проектов по выявлению и развитию творческого потенциала лиц из чувствительных групп населения, а также с целью их интеграции в общество.
В течение этого периода бенефициары Центра принимали участие в различных выставках и мероприятиях, проведенных в республике, отличились достижениями в соревнованиях. Пятеро малолетних бенефициаров, пользующихся услугами Центра по капоэйра, удостоены желтых и зеленых поясов Всемирной федерации капоэйра. А их тренеры получили степень İnstrutora 2. Восемь бенефициаров Центра участвовали в республиканском чемпионате по капоэйра, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. Двое из них завоевали третье, 1– второе место. Двое бенефициаров, у которых истек срок предоставления услуг, занимаются частной предпринимательской деятельностью.
В Центре предпринимаются меры по повышению уровня мировоззрения бенефициаров для их более активного участия в обществе.
Центр инклюзивного развития и творчества DOST претворяет в жизнь совместный с учебным центром AzeRobot Education Robototexnika проект. Бенефициары Центра привлекаются к тренингам в учебном центре. Цель этих тренингов – формирование научных и технических знаний, выявление способностей в сфере робототехники, инжиниринга.
Предусматривается также сотрудничество Академии труда и социальных отношений Азербайджана с Центром инклюзивного образования, действующего в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC). В рамках этого сотрудничества намечается организовать тренинги по информационным технологиям, менеджменту, бухгалтерскому учету, банковскому делу.
В Центрах DOST №№ 4 и 5, в Карабахском региональном Центре DOST, расположенном в Барде, созданы уголки Центра инклюзивного развития и творчества. Ручные работы тренеров и бенефициаров демонстрируются и в этих центрах.