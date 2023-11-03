Патрушев рассказал, почему Пашинян признал Карабах частью Азербайджана

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявления о территории Нагорного Карабаха в границах 1991 года, видимо, под влиянием Запада. Как передают российские СМИ, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия".

"Он сделал заявления, что мы (Ереван - ред.) будем признавать территории (Карабахского региона Азербайджана - ред.) по карте 1991 года... Он прямо назвал территории, которые принадлежат Армении, которые принадлежат Азербайджану. Я думаю, что эти признания и заявления он сделал под влиянием Запада. Он с ним вел переговоры", — сказал Патрушев.