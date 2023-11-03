Кылычдароглу, обращаясь к участникам съезда, поделился своими мыслями о внутрипартийных противоречиях и испытаниях, с которыми ему пришлось столкнуться: "В процессе выдвижения кандидатур (на президентских выборах - ред.) имели место моменты ухода и возвращения за переговорный стол. Я шел на выборы с ножом в спине. Мы столкнулись с предательством и нападками. Несмотря на ложь, обман и миллионы беженцев, мы не устали работать. После выборов, которые мы не выиграли, незамедлительно начались разговоры о необходимости перемен. Однако те, кто сегодня призывает к изменениям, на самом деле давно сами не менялись".

Кылычдароглу обвиняет в предательстве pic.twitter.com/ZxLCo28nvU — Bellman13 (@Bellman138) November 4, 2023