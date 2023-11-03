Кылычдароглу просит доверить ему партию в последний раз обновлено 16:20; видео
Кемаль Кылычдароглу заявил о своем решении не баллотироваться на следующем съезде Республиканской народной партии (CHP), передают турецкие СМИ.
"На следующем съезде я тоже присоединюсь к вам, чтобы аплодировать новоизбранному председателю", — сказал Кылычдароглу, которому в декабре исполнится 75 лет.
*** 15:23
Сегодня, 4 ноября, начался 38-й чрезвычайный съезд Республиканской народной партии (CHP). На заседании съезда партии будет избран новый генеральный секретарь. За лидерство в CHP борются действующий председатель Кемаль Кылычдароглу и кандидат от "сторонников перемен", Озгюр Озель, передают турецкие СМИ.
Кылычдароглу, обращаясь к участникам съезда, поделился своими мыслями о внутрипартийных противоречиях и испытаниях, с которыми ему пришлось столкнуться: "В процессе выдвижения кандидатур (на президентских выборах - ред.) имели место моменты ухода и возвращения за переговорный стол. Я шел на выборы с ножом в спине. Мы столкнулись с предательством и нападками. Несмотря на ложь, обман и миллионы беженцев, мы не устали работать. После выборов, которые мы не выиграли, незамедлительно начались разговоры о необходимости перемен. Однако те, кто сегодня призывает к изменениям, на самом деле давно сами не менялись".
Кылычдароглу обвиняет в предательстве pic.twitter.com/ZxLCo28nvU— Bellman13 (@Bellman138) November 4, 2023