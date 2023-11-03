Офис Зеленского недоволен комментариями главкома ВСУ

В эфире телемарафона Жовква заявил: "На месте военных я бы, наверное, меньше всего, что делал бы — это комментировал для прессы, для открытой публики то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты. Потому что мы же тогда облегчаем работу агрессору. Я уверен, что все очень внимательно прочитано, записано, сделаны выводы. Если мы так каким-то образом добьемся успехов — возможно, это очень глубокий стратегический замысел. Но мне очень странно".

Он также сообщил, что после выхода статьи к нему обратился представитель одного из иностранных лидеров, который поинтересовался, как следует докладывать информацию своему руководству в свете публикации, и спрашивал, оказалась ли ситуация на фронте действительно в тупике, и каковы были мотивы статьи.

Эти комментарии последовали за статьей Залужного в The Economist, где он сравнил текущее состояние на фронте с периодом Первой мировой войны. Залужный охарактеризовал ситуацию как тупиковую, где прогресс затруднен из-за равенства технологических возможностей сторон.