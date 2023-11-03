Министр Бабаев: Пенсии увеличатся

В Азербайджане в следующем году средний размер пенсии по возрасту превысит 516 манатов, сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев во время обсуждения законопроекта о государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по труду, социальной политике и экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам министра, в сводном бюджете на текущий год предусмотрен объем средств на социальные выплаты населению на 10% больше: «На это предусмотрено более 900 миллионов манатов. Большая часть этих средств направляется на пенсионное обеспечение и другие программы социальной поддержки».