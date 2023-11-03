Когда и сколько семей переселят в Карабах

В рамках первой Государственной программы "Великое возвращение" до конца 2026 года планируется переселение 34 500 семей на территории, освобожденные от оккупации. Соответствующее заявление сделал специальный представитель президента по освобожденным территориям Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов.

Он подчеркнул, что крайне важно также обеспечить жителей освобожденных территорий стабильными рабочими местами.

"В этом вопросе большая часть ответственности лежит на сотрудниках спецпредставительства президента и уполномоченных госструктур", — отметил Гусейнов.