Знаменитый Чингиз Аллазов для haqqin.az: «Мой бой с Григоряном – это как «Реал» с «Барселоной». Уважаем друг друга. После моей победы он первый обнял меня…»

Эльмир Алиев, отдел спорта 15:59

Известный азербайджанский кикбоксер, действующий чемпион такой популярной организации, как ONE Championship Чингиз Аллазов находится в эти дни в Баку. Он прилетел в Азербайджан, чтобы посетить сегодняшний турнир по смешанным единоборствам Rizin Landmark 7 и поддержать азербайджанских бойцов.

30-летний спортсмен, обладатель множества титулов среди любителей и профессионалов, по-прежнему живет в Беларуси, куда его родители переехали в 90-е годы. На ринге он представляет две страны – Азербайджан и Беларусь. Чемпионом ONE Championship в полулегком весе Чингиз стал в начале этого года, а в августе защитил титул, победив армянина Марата Григоряна. Об этом и многом другом Аллазов рассказал в интервью haqqin.az. - После моей победы над Григоряном у нас была встреча с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым и президентом организации Rizin Нобуюки Сакакибарой. Тогда я пообещал, что обязательно посещу турнир Rizin, если он пройдет в Баку. И вот я тут. Приехал поддержать своих братьев. Желаю им удачи! Чтобы все прошло без травм и были только победы! - Как Вам атмосфера перед сегодняшними боями? - Я был на соревнованиях всех мировых промоушенов. Скажу честно: то, что японская организация Rizin приехала в Баку, - это очень большое достижение. Это первый международной турнир Rizin, который проводится заграницей. К его организации все стороны подошли очень серьезно. При поддержке государства, при поддержке правильных людей Азербайджан на самом высоком уровне проводит это мероприятие. - Азербайджанские любители смешанных единоборств ждут побед от всех пятерых наших бойцов. Каковы Ваши прогнозы? - Делать прогнозы не хочу. Опять-таки желаю всем нашим ребятам одержать победу. Все азербайджанские бойцы – фавориты. Но спортсмен может быть физически готов на все сто процентов, а ментально - не совсем. Поэтому я также хочу пожелать, чтобы и с психологической точки зрения все наши бойцы вышли на ринг подготовленными.

- И Вугар Кярямов, и Тофик Мусаев говорили перед турниром, что давно не дрались в Баку. На домашнем ринге они будут испытывать определенное давление. Как с этим справиться? - Когда твои болельщики, твои близкие и родные обычно видят твои бои только по телевизору, а сейчас будут присутствовать в зале и болеть за тебя вживую, то это, конечно, вызывает определенный мандраж, волнение. Я советую нашим ребятам не обращать на это внимание. Надо выключить все, что происходит вокруг октагона, и сконцентрироваться только на сопернике. Тогда у них все получится. - На мой взгляд, очень интересное определение тому, в чем отличие между домашним боем и поединком в чужой стране, дал другой наш боец - Турал Рагимов. На пресс-конференции он сказал: «Когда ты дерешься в своей стране, на глазах у родителей и близких, то даже один пропущенный удар – это много. Хочется пропустить как можно меньше, чтобы избавить свою семью и друзей от лишних переживаний». Получается, что мама и папа не должны присутствовать в зале, так как это будет еще больше давить на спортсмена? - У меня мама не смотрит бои (улыбается). Она не видела ни одного моего поединка… Вы знаете, кому-то нравится драться в родных стенах, а для кого-то – это дополнительное волнение. Но в любом случае хочется, чтобы наши ребята вышли на ринг с холодной головой и верили в себя. Это бой – тут, бывает, что и пропускаешь удары. Профессионалы тем и отличаются, что они должны быть сконцентрированы от начала до конца. Ничто не должно мешать настоящему бойцу, когда он заходит в октагон. Даже большие проблемы. - Вы сами в Баку никогда не дрались. Во время встречи с министром вопрос проведения тут турнира ONE Championship не обсуждали? - Я очень хочу провести бой в своей стране – в Азербайджане. Хочу, чтобы наш народ впервые вживую увидел меня на ринге. Я дрался во всех точках мира, но в Азербайджане не доводилось. Поэтому хотелось бы, чтобы при поддержке Министерства молодежи и спорта мы провели в Баку турнир с моим участием.

У меня подписан эксклюзивный контракт с ONE Championship. Это лучшая лига в кикбоксинге. Пока сложно сказать, насколько реализуемо проведение турнира в Баку. Но надеюсь, мы что-то придумаем. Сегодня ONE Championship делает ставку на Азию. Это крупнейший промоушен на азиатском континенте. Они продвигают больше тайский бокс и кикбоксинг. У ONE Championship очень большая аудитория. Раньше они базировались в Сингапуре, а теперь в Таиланде, где их поддерживают на государственном уровне. - Если японская организация Rizin впервые выехала за пределы страны и выбрала Азербайджан, то почему сюда не может приехать ONE Championship? - Повторю, приезд Rizin в Баку – это очень большое дело. Азербайджанские болельщики должны понимать, что японцы приехали сюда, потому что у нас есть чемпионы и есть люди, которые заинтересованы в проведении в Баку подобных турниров. Для Азербайджана это, с одной стороны, популяризация страны в мире, а с другой – популяризация ММА в нашей стране. Возвращаясь к вашему вопросу. Да, с ONE Championship можно договориться. Правда, там в руководстве сидят не такие простые ребята, как в Rizin. Но даже к ним можно найти подход. - Когда ждать Вашего следующего боя? - У нас идут переговоры относительно середины следующего года. Есть предложения и от других промоушенов, но так как я связан с ONE Championship эксклюзивным контрактом, драться на турнирах других организаций не имею права. - Вы, как и другой наш прославленный боец Забит Самедов, родом из азербайджанского села Джандари, расположенного в Гардабанском районе Грузии. В одном из давних интервью Вы говорили, что помогли отреставрировать там мечеть. Также в планах было открыть спортивный зал. Удалось реализовать задуманное? - Что касается финансовой помощи, все, что я тогда обещал, я выполнил. А насчет зала… Если найдется человек, который сможет вплотную заняться этим вопросом, то я с удовольствием профинансирую строительство зала в Джандари. - Победу над Григоряном Вы праздновали с флагом Азербайджана на плечах. В Беларуси на Вас не обижаются за то, что нет их флага? - Я благодарен One Championship за то, что они позволяют мне представлять две страны –Азербайджан и Беларусь. Первый флаг – это флаг Азербайджана, второй – Беларуси. Но все прекрасно знают, что раньше я выступал только под белорусским флагом и выиграл много всего. Однако на профессиональном ринге я самых больших достижений добился, выступая за Азербайджан. Все знают, что я по происхождению азербайджанец, который родился в Грузии. Целью и мечтой у меня было выиграть все то, что я выиграл, и приехать на свою историческую родину в Азербайджан, чтобы народ увидел своего чемпиона. Если помните, я привез чемпионский пояс в Баку.

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- Сейчас у Вас серия из пяти боев без поражений. В апреле 2021 года Вы уступили немцу Энрико Келю, которого нокаутировали в 2016-м. Ждать ли очередного боя с Келем? - Тот проигрыш Келю изменил мою жизнь на 180 градусов. После того боя я стал тем Чингизом, кем я являюсь сейчас. Я убрал из своей жизни все, кроме семьи и спорта. Что касается реванша… Для меня было принципиально взять реванш у Марата Григоряна - как у самого сильного армянского кикбоксера за последние 10 лет. Поэтому наш прошедший бой, который состоялся в августе, можно сравнить с футбольной Лигой чемпионов, с матчем мадридского «Реала» и «Барселоны». Этот бой был очень важен для меня, для моей нации, для моей карьеры. - После того, как Вас объявили победителем, Григорян, несмотря ни на что, очень тепло Вас поздравил. Было приятно это видеть. - Мы с Маратом знаем друг друга очень давно. 10 лет входим в топ-5 лучших кикбоксеров. И, конечно, мы уважаем друг друга. Для настоящих профессионалов это нормально. После нашего боя он первый меня обнял и поблагодарил за бой. Я ответил взаимностью, потому что что бы там ни было для меня очень важны спортивные моменты. У нас было нормальное общение и после боя в отеле. Он сказал, что я очень сильный и опасный боец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Gorilla Fighting Energy | Команда | MMA (@gorillafighting)