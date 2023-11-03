Россия окружает Авдеевку

Российская армия перешла через железнодорожную насыпь к северу от Авдеевки и укрепляется на новых позициях, повышая угрозу окружения города, отмечается в публикации.

Украинский журналист Юрий Бутусов поделился видео боев, которые демонстрируют продвижение ВС РФ, создавая условия для возможного наступления на село Степовое и Авдеевский коксохимический завод и дальнейшего затягивания тисков вокруг города. Этот маневр может привести к уменьшению и так узкого коридора в 7 км, оставленного для Украины, который российские войска постепенно сужают, атакуя с севера и с юго-запада от Водяного.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщают об успешной обороне от российских атак, однако Бутусов выражает критику в адрес украинского военного руководства и президента Владимира Зеленского за отсутствие заблаговременно созданных укреплений в районе железнодорожной насыпи. Он подчеркивает, что после серьезных потерь под Авдеевкой российские силы изменили тактику, ограничившись использованием пехоты и артиллерии, что позволило им захватить насыпь.