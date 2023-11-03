Azercell в тройке лидеров по уровню кибербезопасности

Впервые в Азербайджане, в виртуальной войне с моделированием кибератак приняли участие сотрудники отделов информационной безопасности государственных организаций, образовательных учреждений, телекоммуникационных компаний и банков. В рамках конкурса «Кибервойна» команда Cybercell, в состав которой вошли сотрудники департамента безопасности Azercell Вусал Гасанов, Амираслан Гулиев, Джавид Джаббарлы, Ахмед Гаджилы и Чингиз Балабеков, завоевала титул вице-чемпиона. В то же время сотрудник департамента Исмаил Эюб занял первое место в личном зачете, опередив 136 участников конкурса.

Фуад Сафаров, руководитель отдела безопасности Azercell, сказал: «Мы очень гордимся выдающимися результатами нашей команды Cybercell в конкурсе Critical Infrastructure Defense Challenge 2023. Это достижение подчеркивает нашу непоколебимую приверженность защите критической инфраструктуры от киберугроз и укрепляет позиции Azercell как ведущего оператора связи. Мы также поздравляем нашего сотрудника Исмаила Эюба, занявшего первое место в индивидуальных соревнованиях, желаем ему новых успехов!»