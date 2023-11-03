Будут открыты еще 10 Домов Азербайджана фото
За последние 5 лет по линии Государственного комитета по работе с диаспорой в зарубежных странах стали функционировать 20 Домов Азербайджана.
Эти Дома, привлекающие внимание плодотворной работой, открылись в Канаде, Турции, Украине, Германии, Испании, Венгрии, Грузии, Польше, Греции, Австрии, Египте, Финляндии, Эстонии, Бельгии и других странах.
Дома Азербайджана являются социально-культурным пространством, пропагандирующим национально-духовные ценности, выполняют функцию усиления единства, организационного становления наших соотечественников не на словах, а на деле. В каждом Доме Азербайджана действует воскресная школа, Госкомитет совместно с Министерством науки и образования подготовил для этих школ учебник азербайджанского языка.
В воскресных школах проводится обучение родному языку, широкое место отводится урокам музыки и танцев, шахматам. На днях председатель Госкомитета Фуад Мурадов сообщил, что в следующем году за рубежом откроются еще 10 Домов Азербайджана, которые при поддержке Госкомитета будут обеспечены необходимыми пособиями.
В Домах Азербайджана проводятся мероприятия, праздничные дни и дни памяти, встречи, организуются выставки.