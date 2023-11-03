За последние 5 лет по линии Государственного комитета по работе с диаспорой в зарубежных странах стали функционировать 20 Домов Азербайджана.

Эти Дома, привлекающие внимание плодотворной работой, открылись в Канаде, Турции, Украине, Германии, Испании, Венгрии, Грузии, Польше, Греции, Австрии, Египте, Финляндии, Эстонии, Бельгии и других странах.