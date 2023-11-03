"Госсекретарь поблагодарил господина Микати за его роль в предотвращении вовлечения Ливана в конфликт, который не отвечает интересам ливанского народа, и за стремление к установлению долговременного и стабильного мира в регионе вместе с региональными партнерами", — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Госдепартамента Мэттью Миллер.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил серьезную обеспокоенность обострением обстановки вдоль южной границы Ливана с Израилем. Об этом он заявил на встрече с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати в Аммане, передает CNN.

*** 16:48



В Аммане началась встреча глав МИД Иордании, Египта, Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии с госсекретарем США Энтони Блинкеном для обсуждения путей разрешения конфликта между Израилем и сектором Газа, а также последствий этого противостояния, передает CNN.

В ходе своего пребывания в Аммане он встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Ливана Наджибом Микати и должен будет провести переговоры с министрами иностранных дел ведущих арабских государств, а также с представителями Организации освобождения Палестины.

Блинкен выразил критику в адрес ХАМАС за использование гражданского населения в качестве "живого щита" и подчеркнул необходимость введения гуманитарных пауз для оказания помощи и освобождения заложников.

Он также отметил ключевую роль Катара в диалоге с ХАМАС и в оказании помощи в обеспечении гуманитарной поддержки и достижении перемирия в конфликте.