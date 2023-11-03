На фоне событий в секторе Газа Министерство иностранных дел Турции сообщает об отзыве своего посла в Израиле в Анкару для консультаций.

«Принимая во внимание гуманитарную трагедию в секторе Газа из-за того, что израильская сторона не приняла призывов о прекращении огня, продолжила нападения на мирное население и не допустила бесперебойного и непрерывного поступления гуманитарной помощи, было решено пригласить нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций», — говорится в сообщении.

