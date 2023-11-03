Israelinfo пишет, что источник в правительстве Украины заявил, что в Киеве разочарованы поведением израильского руководства, «слившего» в СМИ приблизительный срок визита Владимира Зеленского в Израиль.

Накануне РИА Новости сообщило со ссылкой на украинское издание Страна.ua (те, в свою очередь, на источники в киевском правительстве), что информация о визите Зеленского в Иерусалим не соответствует действительности.

Утром того же дня 12-й канал ИТВ передал, что президент Украины посетит Израиль на будущей неделе и приготовления идут полным ходом.

Сегодня израильский канал процитировал представителя правительства Украины, по словам которого, «утечка этой информации вредит отношениям двух стран и доверию между их руководителями».

Украинцы хотели бы держать в секрете визит президента в Израиль по причинам безопасности. «Обе страны находятся в состоянии войны. Украина в еще худшем положении, поэтому вопросы безопасности должны быть превыше всего. Утечка бьет по безопасности президента и его команды», - сказал источник в Киеве. «Вчера президенту доложили о публикации в Израиле, и он был разочарован. Пока нет решения о дате визита»,- добавил он.