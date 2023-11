Баку резко осуждает

Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осудило теракт в пакистанском Белуджистане, где в результате террористической атаки погибли 14 пакистанских военнослужащих. Об этом говорится на станице МИД Азербайджана в соцсети Х.

В официальном заявлении подчеркивается солидарность Азербайджана с правительством и народом Пакистана, а также выражаются искренние соболезнования родственникам и близким погибших солдат.

Ранее сообщалось, что в ходе террористической атаки на военно-воздушную базу близ пакистанского города Мианвали погибли 14 военнослужащих, 24 получили ранения, а также были повреждены три самолета и топливозаправщик. Террористическая группировка "Техрик-и-Джихад Пакистан", борющаяся за установление "настоящего исламского государства" в Пакистане, взяла на себя ответственность за нападение.

We unequivocally condemn the heinous terrorist attack in Balochistan’s Gwadar district, #Pakistan, as a result of which 14 soldiers were killed.



We stand in solidarity with the government & people of 🇵🇰, & extend heartfelt condolences to the bereaved families.@ForeignOfficePk