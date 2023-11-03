В еще одной африканской стране неспокойно: из тюрьмы сбежал экс-глава хунты

В столице Гвинеи — Конакри после побега бывшего главы военной хунты Муссы Дадиса Камары произошла стрельба. Информации о пострадавших или погибших нет.

По словам министра, вооруженные люди ворвались в тюрьму. «Им удалось уйти с четырьмя обвиняемыми по делу о событиях 28 сентября, включая капитана Муссу Дадиса Камару»,— сказал министр юстиции. Как заявил Райт, государственные границы Гвинеи закрыты, чтобы помешать беглецам покинуть страну.

Мусса Дадис Камара стал президентом Гвинеи в 2008 году в результате военного переворота и пробыл на своем посту до 2010 года. Его приговорили к тюремному сроку по обвинению в расправе над митингующими гражданами Гвинеи, которая произошла 28 сентября 2009 года. Тогда в ходе задержаний погибли 150 человек, многие пострадали.